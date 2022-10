Il big match di questa sera trasarà anche... un antipasto del. Le due squadre del nostro campionato più rappresentate alla kermesse iridata che prenderà il via tra 43 giorni, infatti, saranno proprio la Vecchia Signora e il Diavolo, con una ventina di giocatori in totale che puntano alla convocazione nelle rispettive Nazionali (il numero non può essere ancora definitivo, basti pensare al dubbio legato all'infortunio di Paul).La squadra più rappresentata è proprio quella francese, con Mike, Theoe Oliverda una parte, e Adriene il Polpo dall'altra. Chiaramente, come riflette Tuttosport, più le Nazionali di questi giocatori andranno avanti peggio sarà per Stefanoe Massimiliano, che li perderanno per più tempo con tutto quello che ne comporterà in chiave di logorio fisico in vista della seconda metà di stagione (andrà meglio, per esempio, a Napoli e Inter, che al massimo vedranno partire, rispettivamente, 6 e 8 giocatori).Per quanto riguarda le, sul fronte Juve in odore di convocazione ci sono Szczesny e Milik (Polonia), Alex Sandro, Bremer e Danilo (Brasile), Di Maria e Paredes (Argentina), McKennie (USA), Kostic e Vlahovic (Serbia); sponda Milan, possono partire Dest (USA), Ballo-Touré (Senegal), Kjaer (Danimarca), Tomori (Inghilterra), Leao (Portogallo), De Ketelaere, Saelemaekers e Origi (Belgio).