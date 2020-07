Nelle ultime 4 presenze ha partecipato a 4 gol. Hakan Calhanoglu è diventato finalmente quel trequartista che tutti si aspettavano, capace di legare il gioco, offrire soluzioni offensive ma soprattutto portare bonus in attacco, grande fattore che ancora gli mancava. Due assist e due gol, l’ultimo quello bellissimo di ieri che ha sbloccato la gara contro la Lazio, per certi versi fatale per lui. Al 37’ del primo tempo, il turco ha lasciato il campo per una contusione al polpaccio sinistro, per la quale ha rassicurato tutti a fine partita: “Adesso sento un po’ male, ma farò di tutto per esserci già contro la Juventus”. Niente di grave, ma monta l’ansia in casa Milan di non avere Calhanoglu al 100% della condizione.