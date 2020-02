Milan-Juve è ancora ferma sullo 0-0, ma la partita è comunque molto vivace. Sono diversi, però, i diffidati in casa Milan che rischiano quindi di saltare la gara di ritorno allo Stadium. Tra loro figura anche il numero 21 Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese al minuto 29 viene ammonito, per un gomito alto su De Ligt e salterà quindi il match di ritorno. Poco dopo è stato ammonito anche Theo Hernandez, assente anche lui nella gara di ritorno. Gli altri diffidati in casa Milan sono C​astillejo, Kjaer, Krunic e Rebic.