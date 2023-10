La partita tra Milan e Juventus vedràcome avversari sul terreno di gioco, ma sono grandi amici al di fuori di esso, con diverse passioni in comune oltre al calcio. Questa sfida tra loro durante il grande match a San Siro avrà un significato speciale, che va oltre i semplici tre punti in palio, e si protrarrà ben oltre i consueti novanta minuti. I due si sono già sfidati quattro volte in passato, sempre durante partite di Serie A. Il portoghese ha avuto la meglio, ottenendo due pareggi nella stagione dello scudetto e due vittorie nella stagione precedente. Tuttavia, entrambi devono rivedere le loro prestazioni personali, poiché non sono ancora riusciti a segnare gol o fornire assist durante i loro precedenti incontri. Fuori dal campo, tuttavia, la situazione è diversa, come dimostrato anche dai loro post sui social media. Ad esempio, uno degli ultimi post condivisi su Instagram dal numero 10 del Milan mostra una serie di foto accanto a quello della Juventus, con la didascalia significativa: "A noi basta poco".Alcuni osservatori attenti potrebbero ricordare anche una partita tra Juventus e Lazio della stagione 2021-2022, durante la quale Giorgio Chiellini e Paulo Dybala stavano salutando i tifosi bianconeri. In quella serata del 16 maggio allo Stadium, Rafa era presente come ospite a Torino su invito dell'amico Moise. Sebbene non fosse un evento comune, è stato un gesto autentico che ha superato i confini del campo. Inoltre, alcuni mesi fa, i due hanno trascorso insieme il capodanno, dando il benvenuto al 2023 con McKennie e Saelemaekers. È molto probabile che durante l'estate abbiano scambiato qualche messaggio su WhatsApp per commentare le voci di mercato, in particolare quando il Milan stava valutando l'acquisto di un attaccante, che alla fine ha portato Jovic a Milano.