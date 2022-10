Come si affronta Milan-Juve? Risponde Massimiliano Allegri, direttamente dalla conferenza stampa pre trasferta a Milano.



Per il tecnico, "Si affronta come sempre, è comunque Milan-Juve". Anche perché la Juve giocherà "contro i campioni" e allora "sarà una partita più difficile del solito". Non bisogna pensare agli scontri diretti, per Allegri: "Abbiamo lasciato 5 punti dove potenzialmente potevamo farne 6". Sui rientranti: "Bonucci rientrerà, su Milik: sta meglio, molto meglio, dovrebbe essere a disposizione e lo valuterò tra oggi e domattina".



Chiosa su Rabiot: "Al mercato ci pensa la società, e ora c'è da stare concentrati sulle partite".