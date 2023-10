, in conferenza stampa, parla così alla vigilia di Milan-Juve."Partita bella, stimolante. E' sempre Milan-Juve. In questo momento è la prima contro la terza della classe. Sappiamo delle difficoltà di giocare a San Siro. E' bello ma sarà difficile""Su questo posso esprimermi su Fagioli, senza mancare di rispetto agli altri. Posso essere vicino come ragazzi. Su Fagioli è stato detto tutto, il club si è pronunciato. Io sono allineato e d'accordo con quanto detto. Per Nicolò inizia un percorso che lo porterà a fine maggio a ritornare in campo. Questi 7 mesi servono a lui per mantenere la condizione atletica e per impegnarsi nel sociale. Per essere pronto a rientrare"."Non so perché lo dicano. Uno è allenatore del Milan, l'altro è il dg dell'Inter. Naturale che per loro la Juve sia favorita. Dobbiamo fare più punti possibile per arrivare a fine maggio tra le prime 4. Godiamoci la sfida di domani con il Milan e vedremo cosa saremo stati capaci di fare"."Vlahovic è tutta la settimana che si allena con la squadra. Sta bene. Chiesa ieri ha fatto un mezzo allenamento, oggi valuteremo. Se lui è sereno per potere essere a disposizione"."A prescindere dalla squalifica di Hernandez, sta crescendo. Dopo la tournée ha avuto un momento di down. E' normale. E' un giocatore che arriva da un altro campionato e ha bisogno di capire. Ora sta molto bene"."Caratterialmente? Non posso dire se sono diverso. Diverso dagli altri sì, lo siamo tutti. Le vicissitudini? Sono state vissute come un'opportunità di crescita. Quando ci sono queste cose serve trovare subito la soluzione. Abbiamo l'obiettivo dei primi quattro posti"."Pericoli nel calcio ci sono sempre. Hai da vincere le partite e non è semplice. Per ora abbiamo fatto 17 punti. Ne mancano tantissimi per arrivare tra le prime 4. Serve lavorare giorno dopo giorno. Sereni. Concentrati. Avere gli uomini a disposizione per fare il massimo. Le vicissitudini vanno affrontate e sono anche da stimolo per fare meglio e trovare soluzioni".