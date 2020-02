Domani sera toccherà a Milan e Juventus giocarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia. Si tratta solo del match di andata, ma essendo due grandi squadre il risultato potrebbe già essere decisivo in vista del ritorno. A San Siro è pronta un'affluenza da record: 70 mila spettatori assisteranno al match. Risultato importante per una partita di Coppa Italia.



La semifinale di Coppa Italia sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno alle ore 20:45. In HD sul canale 501 e in streaming sulla piattaforma web Rai Play.