17







di Andrea Sereni

Cambia tutto in 6 minuti. La Juve perde 4-2 con il Milan dopo un secondo tempo horror. E dire che, a inizio ripresa, i bianconeri si erano portati sul 2-0, con un capolavoro di Rabiot, dopo pochi minuti 30esimo gol stagionale di Ronaldo su errore di Romagnoli e Kjaer e 2-0 Juve. In pochi minuti però cambia tutto: basta un rigore, concesso per fallo di mano di Bonucci, a far girare la sfida. Ibra accorcia le distanze dal dischetto, poi la Juve si spegne e vanno a segno Kessie, Leao e Rebic. Finisce 4-2 per il Milan, la Juve resta a +7 sulla Lazio, che ha perso a Lecce 2-1, ma spreca un’importante opportunità di mettere a segno l’allungo forse decisivo, tenendo così in vita la banda Inzaghi.



Scorri o clicca sulla gallery per le pagelle di Milan-Juve