I gol di Ronaldo e Rabiot non bastano, la Juve esce rimontata e battuta da San Siro: il Milan trionfa 4-2.



IL TABELLINO



Milan-Juve 4-2

Marcatori: 47' Rabiot (J), 53' Ronaldo (J), 62' rig. Ibrahimovic (M); 66' Kessie (M), 67' Leao (M), 80' Rebic (M).



Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti (82' Calabria), Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (60' Leao), Paquetà (46' Calhanoglu), Rebic (82' Krunic; Ibrahimovic (67' Bonaventura). A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Biglia, Colombo, Gabbia, Laxalt, Maldini. All.: Pioli.



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (77' Alex Sandro), Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur (94' Muratore), Pjanic (69' Ramsey), Rabiot (69' Matuidi); Bernardeschi, Higuain (69' Douglas Costa), Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Olivieri, Coccolo, Vrioni. All.: Sarri.



Arbitro: Guida

Ammoniti: Paquetà, Bennacer, Rebic, Conti (M); Bonucci (J).



Qui sotto gli highlights della partita: