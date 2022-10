Va così. Così come non dovrebbe andare, per la. E la sconfitta dimette a nudo tanti problemucci soltanto messi sotto al tappeto dalle vittorie con. Non avversari impossibili, come non era impossibile neanche questa versione del Milan, ridotta ai minimi termini dai tantissimi infortuni eppure nettamente più in palla rispetto ai bianconeri. Apparsi mosci, mogi, spenti dopo venti minuti di furore agonistico e niente - ma proprio niente - in più.Tant'è: nel calcio, come nella vita (si può azzardare), vince chi le cose se le conquista. Anche rischiando, soprattutto soffrendo. Quindi ha vinto il Milan, in una serata tutto sommato filata liscia come l'olio, ritmata dai tamburi della curva e... dalle grida in campo. Non solo quelle di Vlahovic, anzi.