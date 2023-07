Il Milan deve trovare un'alternativa a Theo Hernandez sulla fascia sinistra e guarda in casa Juve. I rossoneri infatti hanno messo gli occhi su Luca Pellegrini e Andrea Cambiaso, entrambi tornati dal prestito ma con due situazioni ben differenti. Per il terzino ex Roma infatti, il club chiede cifre molto più basse rispetto agli oltre 20 per Cambiaso e soprattutto è aperta anche a un nuovo prestito, mentre difficilmente potrebbe prestare l'ex Bologna al Milan.