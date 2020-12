Milan più forte di Inter o Juve? No, Milan più difficile da affrontare. A raccontarlo è stato De Zerbi, allenatore del Sassuolo, in conferenza: "Ha un'identità precisa perché rispettano le stesse partite sempre, in Coppa e in campionato, con le squadre forte e deboli, per noi sarà come giocare come Inter o Juve, forse anche un po' più difficile perché hanno l'entusiasmo della squadra che non si ferma, che sta in testa. Per noi è importante perché dopo 3 anni di lavoro ci giochiamo una partita contro la prima e vincendola ci porterebbe a 2 punti dalla prima e questo deve essere motivo d'orgoglio e vuol dire che qualcosa abbiamo fatto, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto".