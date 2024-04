Una gara che ha già il suo fascino, si sa, stiamo parlando del derby di Milano o derby della Madonnina. Fascino che viene amplificato nel caso in cui in ballo ci sia uno Scudetto, è proprio il caso di questa sera.che hanno consegnato all'ingresso un foglio conaccompagnato da un regolamento. Non mancano le provocazioni anche alla Juventus, il titolo infatti è "Festa della stella di cartone". All'interno del programma c'è una chiara frase: "Assemblea degli azionisti. Ordine del giorno: stabilire nuove strategie per proseguire lo stile Juve ormai intrapreso e fissare". Di seguito l'immagine