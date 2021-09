Il Milan continua a perdere pezzi in vista della partita di domani sera contro la Juventus all'Allianz Stadium. Incassato il forfait die quello dioltre a quelli di, mister Pioli deve far fronte alle incertezze sulle condizioni di Giroud ed è sicuro di non avere a disposizione il terzino Davide Calabria, costretto a fermarsi nell'allenamento di ieri. Calabria che peraltro andò a segno nella gara di andata della scorsa stagione, quando all'Epifania la Juve vinse 3-1 a San Siro con doppietta di Chiesa.