No​n solo, anchesta discutendo con ildel suo rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Come nel caso dell'ivoriano, anche il difensore sembra lontano dal raggiungere un accordo con i rossoneri, vista la distanza sulle cifre: il futuro del giocatore, che chiede un ingaggio superiore agli attuali 3.5 milioni di euro, resta dunque in bilico. Su di lui, accostato anche alla, è vigile soprattutto il ds dellaIgli Tare.