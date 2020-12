Il Milan ha bisogno di correre ai ripari nel mercato di gennaio per trovare un sostituto di Zlatan Ibrahimovic, vittima di ripetuti guai fisici durante questa stagione (salterà peraltro il match serale dell'Epifania contro la Juventus). Secondo la Gazzetta dello Sport uno dei papabili vice-Ibra è Olivier Giroud, un altro "vecchietto" sempre più escluso nelle rotazioni del Chelsea. Giroud, campione del Mondo in carica con la Francia, era stato considerato anche come soluzione low cost nel casting-attaccante della Juventus quest'estate (quello che poi ha portato a prendere Morata). Ed è stato anche un recente obiettivo dell'Inter.