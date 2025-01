Intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, il tecnico del Milanè stato anche protagonista di un simpatico siparietto con un giornalista: "Io fortunato a iniziare subito con una finale? La fortuna non arriva se non lavori. Arriva se lavori tanto, se sei serio. Puoi avere tutta la fede del mondo, se no se resti a casa e preghi per i goal non li avrai mai, ma devi farli. Noi dobbiamo avere fame, organizzazione e un po' di fortuna.(ride, ndr)".