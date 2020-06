Il pallone, in Italia, riprenderà a rotolare venerdì sera all'Allianz Stadium dove è in programma il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra la Juve e il Milan. I rossoneri saranno senza Zlatan Ibrahimovic, prima squalificato e poi comunque infortunato. Secondo La Gazzetta dello Sport sarà Rebic a sostituire lo svedese nell'attacco dei rossoneri: “Pioli sembra convinto - scrive il quotidiano -, evitare variazioni per contenere la Juve e colpire in ripartenza. Con Ante che deve mettere in pratica i consigli di Zlatan”.