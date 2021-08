L'ex attaccante del Genoa e del Monaco, tornerà in Italia dopo tre anni di Ligue 1 e andrà a rinforzare il pacchetto offensivo dei rossoneri, che possono già contare su due giocatori esperti come Ibrahimovic e Giroud.Pellegri si trasferirà in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto a sei milioni, più un milione di bonus in base a obiettivi e gol più una percentuale del 15% sulla futura rivendita.