di Marco Sanfelici

"Vènghino, signori, vènghino. Più gente viene alla partita, più i cinesi spendono". Se proprio vogliamo, sarebbe il caso di mettere sull'uscio del circo l'omino che a bei tempi che furono, in un carosello targato Doria (i biscotti, non la squadra), l'omino che con tanto di basette e baffoni perorava un perentorio "Taca banda". E già che ci siamo, vengano soprattutto i milanisti che facevano i conti nelle tasche degli Agnelli, che sbertucciavano i tifosi juventini di fronte al primo più consistente deficit di bilancio, roba da solletico per un colosso finanziario come Exor. Insieme a loro tutti i "tifosi" delle disgrazie finanziarie della Juve, ancor più accaniti che in campo, dove da secoli ricevono solo scoppole sonore e ripetute. Della serie: speriamo nella bancarotta, nella Banca d'Italia, nel passo più lungo di un "siuuu".



"Nuntio vobis gaudium magnum": avete toppato della grossa, più o meno come hanno toppato i dirigenti che dal fondo del fondo Elliot hanno pensato di risollevare le sorti dei "casciavìt". Non c'è futuro per il Milan, glorioso sodalizio che dal 1899 riempie le cronache delle italiche gesta. Certamente a nessuno verrà in mente di far calare la claire sul destino rossonero, si è già palesato da solo, senza ulteriori...aiuti. Mi sia permesso di scrivere il debito 2018 su 2019 del bilancio milanista per esteso. 155.900.000 euro, uno sproposito. Meglio, uno scandalo, giacché le cose vanno chiamate col loro nome.



Lascio ad altri più divertiti dalla freddezza dei conti, le varie voci che hanno contribuito al buco risanabile soltanto se inserito nella legge di bilancio della Repubblica Italiana (quella che fino a poco tempo fa si chiamava legge finanziaria). A me interessano un paio di "curiosità". 1°, minori proventi da sponsorizzazioni, commerciali e royalties; 2°, maggiori costi del personale.

Ma come? Non dovevano vendere l'immagine in Cina, paese notoriamente abitato da oltre un miliardo di persone? Dove sono le milionate di maglie con cui pareva che a Pechino il rosso del partito fosse calmierato dal nero delle righe meneghine? Ed i costi del personale? Che non si tratta della somma degli ingaggi dei giocatori, ma dei costi nudi e crudi del carrozzone della società, da consulenze esterne all'ultimo dei buttafuori da sguinzagliare contro il giornalista di turno indesiderato.



E questi qui vorrebbero investire 1 miliardo e 200 milioni di euro in un impianto nuovo? Ma dove? Su Marte? Il fondo Elliot ha sborsato 260 milioni fino al 30 giugno 2019 ed altri 60 milioni per arrivare a fine anno. "E ma noi, dice il tifoso suonato, abbiamo 7 Champions". Bravo, prova a venderne qualcuna, magari riduci il deficit… In un altro mondo poi, c'è la Juventus. Una società che ha fatto il passo più lungo della gamba (secondo trasmissioni di intrattenimento del tifoso pirla e giornali che sperano di azzeccare qualcosa da qui all'eternità) acquisendo le prestazioni di Cristiano Ronaldo, dovendo tirare fuori circa 30 milioni all'anno di solo stipendio e sappiamo che il Italia, altrettanto si versa all'Agenzia delle Entrate (chissà perché si usa la maiuscola per Entrate, mah!). Infatti anche la Juve è in deficit, di 40 milioni circa, che non sono 4 volte tanto ed è un fatto. Al netto del grande guadagno in borsa del titolo derivato da CR7 in rosa, il merchandising juventino non è diminuito come a Milano, ma ha toccato livelli impensati; pubblicità e sponsor che fanno a pugni per comparire a fianco del 7 bianconero contribuiscono eccome. Siamo a quota 46, 29 milioni, praticamente l'ingaggio pagato e parte delle tasse accessorie.



Che misera fine che sta facendo la presunzione di fallimento della Juventus. I soliti soloni della Bovisa non hanno tenuto conto della quotazione borsistica della Juventus e della possibilità decisiva di un aumento di capitale a costo del denaro praticamente “zero” e conseguente rafforzamento delle casse della società per scavare ulteriormente il solco, che gli inglesi definiscono “gap”, tra Torino ed il resto d'Italia. Come se fosse già fino ad ora poca roba. Tanto per gradire, la Juve si ricostruisce uno stadio nuovo da sé, con i soldi degli azionisti, senza aspettare Sala, Antonello e maggiorenti vari.



La partecipazione alle coppe è discriminante per il futuro delle nostre squadre. Il Milan ha rinunciato a favore del Toro (subito uscito, ça va sans dire), rinunciando anche ai soldi conseguenti. Ma se non si hanno euro per pagare le trasferte, si è obbligati. Il Milan, questa squadra con un glorioso passato, salvata dal derby con il Garbagnate o il Pro Uboldo, dall'intervento del fondo Elliot, che lo si dica al cesso o in TV, ha conosciuto “l'altra faccia della Cina”, con Yonghong Li, indagato per falso in bilancio e non perseguibile perché depenalizzato dal suo ex presidente, in una passata in politica, in questo caso autolesionistica. Dove sarà ora Li? Mah, la Cina, oltre che vicina, è grande.

Quanti sono i tifosi, i giornalisti, i commentatori televisivi che, ognuno a modo suo e con diverso rimorso di coscienza, tacciono sull'argomento? Per pudore o per coprire? Sicuramente in malafede e tutti insieme attaccati alla "canna del...Gazidis". Più o meno come ai tempi del calcio scommesse e degli assegni sul tavolo dell'ufficio di Colombo, allora presidente del Milan. Corsi e ricorsi storici.