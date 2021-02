Il Milan vive un momento complicato. Il club rossonero ha pareggiato 1-1 ieri sera a San Siro nel confronto con la Stella Rossa di Dejan Stankovic, conquistando la qualificazione agli ottavi di Europa League, ma con un'altra brutta prestazione. E ora non segna su azione da 4 partite. C'è un caso particolare che pesa...



Come scrive calciomercato.com: "Hakan Calhanoglu, ad esempio, non può essere al meglio proprio perché reduce da uno stop abbastanza significativo per colpa del virus che lo ha debilitato per una ventina di giorni. Ma per il nazionale turco si ha la netta sensazione che non si tratta solo di un momento di scarsa forma fisica. La media voto di Calhanoglu, nelle ultime tre uscite del Milan, è di 4,5. Hakan è parso un giocatore totalmente irriconoscibile: non è mai riuscito a incidere, a fare una giocata di qualità e ha commesso diversi errori tecnici e di letture del gioco non da lui. Si sta rivedendo in campo quel giocatore che soffriva tremendamente i periodi negativi e la pressione di un San Siro pieno di tifosi. L'estenuante trattativa per il rinnovo del contratto, probabilmente, sta portando tutta quella serenità e convinzione mostrato nel corso dell'ultimo anno solare. Secondo le ultime indiscrezioni, già nel corso della prossima settimana andrà in scena un nuovo confronto tra l'agente del giocatore e il Milan con la speranza di arrivare a un'intesa definitiva. Stefano Pioli incrocia le dita perché vuole rivedere presto il miglior Calhanoglu, quel giocatore che aveva spesso trascinato la squadra con la sua qualità tecnica tra le linee". Il giocatore nelle scorse settimane è stato accostato insistentemente alla Juve.