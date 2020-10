In tempi di pandemia, si sa, i bilanci delle società di calcio fanno fatica. Tanta fatica. Più del solito, almeno. In un calcio sempre più inflazionato e che, specialmente in Italia, fatica a diversificare le sue fonti di ricavo, i mancati introiti dovuti alla situazione di lockdown hanno creato, o allargato, le voragini di bilancio delle big. E se la Juventus ha chiuso la stagione 2019-2020 con un rosso da 89,7 milioni di euro, e la Roma con un negativo addirittura di 204 milioni, Milano Finanza ci informa che oggi il CdA del Milan approverà un bilancio con perdite tra i 175 e i 200 milioni. Nel 2018-2019 la perdita era stata di -146, nel 2017-2018 di -126.