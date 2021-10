Liverpool, Paris Saint-Germain, Tottenham, Manchester United, Atletico Madrid e Barcellona. La lista dei club internazionali interessati a Franck Kessie è lunga e continua a riempirsi. Il centrocampista del Milan è da tempo anche nel mirino della Juventus, che non ha mai affondato il colpo e potrebbe defilarsi presto. Intanto, assicurano dalla Spagna, il Barcellona fa sul serio e valuta il suo profilo non solo per la prossima estate, a zero, ma già per il mercato invernale. Come scrive Mundo Deportivo, la dirigenza del Barcellona ha già stanziato circa 16 milioni di euro per tentare il colpo a inizio 2021.