Zlatan Ibrahimovic è impegnato in un percorso riabilitativo di recupero dall'infortunio e lo svedese vorrebbe rientrare presto in campo. L'obiettivo del calciatore è quello di essere disponibile per la sfida tra Juventus e Milan del 6 gennaio; a freanre l'entusiasmo, però, c'è lo staff rossonero. Questo è quanto scrive oggi Tuttosport: "Ibra si sente meglio ogni giorno che passa e vorrebbe essere pronto per la sfida con la Juventus di mercoledì prossimo, ma sarà molto difficile che ciò possa accadere. Lo staff tecnico, con Stefano Pioli in testa, lo sta tenendo a bada perché sa bene quanto sia importante non correre rischi".