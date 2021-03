Un gol diha trascinato il Manchester United ai quarti di finale di Europa League eliminando il Milan. Senza tanti assenti, ai rossoneri ha pesato in particolare l'assenza di Zlatan Ibrahimovic; nel post partita lo svedese ha analizzato il ko commentando anche il momento dell'amico ed ex juventino Pogba: "Paul è forte, ma non è un segreto. Tutto dipende da quanto un giocatore sta bene e contento in una squadra - ha detto lo svedese a Sky Sport - Se non si è felici all'interno del proprio club, allora è più difficile giocare e farlo bene. Al di là di questo tutti sappiamo che Pogba è un giocatore forte, molto forte".