Il Milan perde Zlatan. Lo svedese sarà assente contro l'Empoli nella sfida di domani, in programma al Castellani alle 20.45 per via di un sovraccarico al ginocchio sinistro. Al suo posto giocherà probabilmente dal 1' Olivier Giroud, oppure verrà adottata una soluzione con un falso 9. Di lui e degli infortuni Stefano Pioli ha detto: ​"Domani non ci sarà, rientrerà contro la Roma. Domani non ci sarà Ibra per un sovraccarico al ginocchio. Sarebbe facile dire che c'è una causa specifica. Non è che prima non c'era prevenzione. Abbiamo alzato il livello di prevenzione. Perché è chiaro che il numero di infortuni è stato elevato. Poi la fai pagare alla lunga. Perché chi è a disposizione gioca tanto e chi si è infortunato deve ritrovare la condizione. Lo stiamo superando e la supereremo dopo la sosta. La partita è importante per noi, per la classifica, per il Natale e per la ripresa che vogliamo fare. Dobbiamo fare più punti nel girone di ritorno".