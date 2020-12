Ibrahimovic spinge, ma serve cautela. A nove giorni dall'infortunio, una soffusione emorragica al muscolo soleo, lo svedese ha già fretta di tornare, anche se età e situazione della stagioni impongono riflessioni. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo controllo, che dirà molto sul lavoro di recupero di Ibra. Sarà ancora out per il Benevento, il sogno milanista è vederlo in campo il giorno dell'Epifania contro la Juve, ma resta molto difficile. Per non rischiare, però, lo svedese potrebbe saltare anche le due sfide contro il Torino (il 9 in campionato, il 12 in Coppa Italia) e rientrare il 18 gennaio a Cagliari, a un mese esatto dallo stop, come riporta calciomercato.com.