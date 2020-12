1









Ibrahimovic di nuovo ko. Il Milan perde di nuovo la sua luce, proprio nel momento in cui stava tentando di tornare. Lo svedese è costretto a fermarsi nuovamente, stavolta per un problema al polpaccio e saluta il 2020, ma non solo. Il polpaccio sinistro rappresenta un infortunio nuovo, nessuna ricaduta rispetto al problema alla coscia degli ultimi giorni. Avrà un nuovo controllo fra dieci giorni, intanto starà a riposo. Salterà Sassuolo e Lazio nel 2020, poi anche le prime partite del prossimo anno, perché rientrerà a metà gennaio 2021. L’allarme, scrive la Gazzetta, non è scattato, anche perché il club non pensa di essere alle corde: Zlatan salterà ancora qualche partita, ma pazienza. Potrà comunque tornare intorno a metà gennaio, questa è la previsione. Ma due infortuni muscolari di questo genere invitano alla cautela e il Milan lo sa bene. Ibra però non sarà con la squadra nemmeno nella partita con la Juve programmata all’Epifania, sfida chiave per il campionato.