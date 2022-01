Un sospiro di sollievo in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, uscito al 28' della sfida di campionato tra i rossoneri e la Juventus, giocata ieri sera e terminata poi sullo 0-0. La prima diagnosi parla di un fastidio al tendine d'Achille della gamba destra, come riporta la Gazzetta dello Sport, quindi niente a che vedere con l'infortunio subito tra settembre e ottobre sempre per lo stesso motivo, ma all'altra gamba. Lo svedese non si sottoporrà a nessun esame strumentale, come fa sapere Milannews, ma sarà valutato di giorno in giorno al momento della ripresa degli allenamenti. Dopo la sosta il Milan avrà in calendario il derby con l'Inter e Stefano Pioli punta a recuperare il suo attaccante.