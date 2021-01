Una vera e importante novità, in casa Milan. Secondo quanto riporta Repubblica, Ibra potrebbe recuperare per la sfida con la Juventus. Scrive il quotidiano attraverso il proprio sito: "'Tic tac tic tac': con questa enigmatica scritta sotto un video in cui lo si vede andare a segno in scivolata di testa durante l'allenamento, Zlatan Ibrahimovic fa capire di essere ormai pronto al rientro. Quando? C'è chi sussurra che, a sorpresa, potrebbe addirittura essere a disposizione di Pioli già per la supersfida di mercoledì sera (ore 20.45) contro la Juve".