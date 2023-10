Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Juve. Oltre alle assenze di Theo Hernandez, Sportiello e Maignan, i rossoneri dovranno fare a meno anche di Loftus Cheek che non ha recuperato. Disponibili invece Kalulu e Krunic. Fuori anche Bartesaghi, il giovane terzino che fino a pochi giorni fa era in ballottaggio con Florenzi per sostituire Theo Hernandez.MiranteNavaBartoccioniCalabriaThiawTomoriFlorenziKaluluKjaerPellegrinoJimenezMusahAdliReijndersPobegaKrunicPulisicGiroudLeaoOkaforJovicLuka Romero