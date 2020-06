Visita a sorpresa di Ivan Gazidis a Milanello. L'ad rossonero ha parlato per 40 minuti alla squadra in uno dei campi di Milanello. Come riporta Sky Sport "ha comunicato di aver accettato la proposta dei giocatori in merito al tema del taglio stipendi, con i componenti della rosa rossonera che rinunceranno soltanto al 50% della mensilità di aprile. Accordo dunque trovato tra le parti. La squadra (Romagnoli e Ibra in primis), dopo aver ascoltato le parole di Gazidis, ha rivolto diverse domande al dirigente rossonero: dal perché dell’eccessivo ritardo sulla comunicazione relativa al taglio stipendi, ai motivi della lunga assenza da Milanello fino alle ragioni di questo confronto a 48 ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve, considerata dall’ambiente come la gara più importane della stagione".