Christy, centrocampista delfemminile di Maurizio(nella foto), ha presentato la sfida di oggi contro laai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole: "Partita importantissima per noi, anche perchè vogliamo dimostrare quanto valiamo come squadra dopo un derby difficile. Siamo in un periodo di crescita e questa partita mi auguro che sia quella in cui facciamo vedere le cose che ci riescono meglio. Spero che dimostreremo tutta la nostra forza. Cosa dobbiamo migliorare? Dobbiamo essere più cattive e lo dico sempre pure in italiano. Un aspetto che va tirato fuori prima a livello individuale e poi come squadra. Creiamo tantissime chance che ci portano davanti al portiere ma alla fine non finalizziamo e lo fanno le nostre avversarie".