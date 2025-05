Corriere della Sera - Il Milan ha fatto un tentativo per Giuntoli

Sono giorni e settimane molto delicate per i, che dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna rischia concretamente di non qualificarsi in Europa o di centrare solo la Conference League.e la delusione all'Olimpico pochi giorni fa certifica la stagione fallimentare dei rossoneri.Da mesi ci sono forti critiche dell'ambiente e dei tifosi nei confronti di proprietà e società; la contestazione è aperta in particolare con il proprietario, Jerry Cardinale e le scelte fatte in passato che hanno portato ad una stagione di questo tipo. L'auspicio è di una rivoluzione. Sicuramente ci saranno cambiamenti, in panchina e in dirigenza.

Tentativo del Milan per Giuntoli

Sergiodopo pochi mesi ma ancora i rossoneri non si sono mossi concretamente sul nuovo allenatore. Prima infatti la proprietà vorrà scegliere il nuovo direttore sportivo. Diversi i profili contattati e sondati; da, attualmente all'Atalanta. Secondo il Corriere della Sera, il Milan si è fatto avanti anche con Cristiano Giuntoli.La società rossonera inizia ad avere fretta e, si legge, non è un caso che. Non è da escludere, aggiunge il quotidiano, che un nuovo assalto disperato verrà mosso con i Percassi per ottenere la liberazione di D’Amico.