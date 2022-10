Oliverguarda avanti. Archiviata con un po' di amarezza la brutta sconfitta incontro il, sul proprio profilo Instagram l'attaccante delha caricato i tifosi in vista del big match di sabato a San Siro contro la. Ecco il suo messaggio: "Siamo molto dispiaciuti per ieri sera ma teniamo la testa alta con tanta voglia di rifarci contro la Juve... Grazie per il vostro sostegno".