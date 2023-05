Le parole di Olivera DAZN dopo- "Tre punti, siamo molto felici. Non abbiamo fatto la migliore partita ma abbiamo fatto gol e poi gestito"."Io provo a stare in buona condizione fisica, la testa c'è, la motivazione e la determinazione per continuare. Se il fisico mi aiuta io faccio di tutto per aiutare la squadra".- "L'anno scorso abbiamo fatto bene in campionato, in Champions eravamo delusi. Quest'anno bene in Champions, meno in campionato. L'anno prossimo vogliamo fare bene in entrambe le competizioni".- "Siamo molto felici per lui e il Milan, speriamo che rimanga altri dieci anni".