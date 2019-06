Il nuovo tecnico rossonero Marco Giampaolo si è presentato ai microfoni di Milan TV. Fra i temi dell'intervista c'è anche una preview del prossimo campionato. "Negli ultimi anni è stato sempre più competitivo", spiega Giampaolo: "Quest’anno col ritorno di Sarri e di Conte e comunque con tanti bravi allenatori in serie A, credo che sarà un campionato ancor più competitivo rispetto allo scorso. C’è stata un’inversione di tendenza, un cambio di mentalità da parte di tante squadre. Anche le piccole hanno l’ambizione di andarsela a giocare a San Siro tanto per stare in tema e quindi le differenze, alcune volte, sono sottili; gli equilibri sono spostati da piccole cose, alcuni particolari che possono fare la differenza. Lo ritengo un campionato impegnativo”.