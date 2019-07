Marco Giampaolo, neo allenatore del Milan, è stato presentato oggi in conferenza stampa a nuovo allenatore rossonero. Queste le sue dichiarazioni riguardanti la Juventus e Maurizio Sarri: "Con Sarri ci sentiamo spesso, organizziamo spesso cene a casa sua, è l'opportunità di vederci anche se non parliamo di calcio ma di esperienze. Lui è l'esempio di come si possa vincere con sacrificio, gli devo molto perché è stato lui a suggerirmi alla dirigenza dell'Empoli quando allenavo in C. Ci siamo rubati sempre qualcosa l'uno all'altro". Poi, su Antonio Conte e il suo motto all'Inter: "Testa alta e giocare a calcio, questo il mio slogan. Non distinguo tra calciatori o riserve, né tra scarsi e forti, mi piacciono i giocatori affidabili, quelli che hanno ambizione, quelli che vogliono scrivere qualcosa di importante. Il progetto è quello di offrire uno spettacolo apprezzabile con i risultati, il Milan deve giocare per l'obiettivo massimo. Cerco di costruire step, di programmare un passo alla volta".