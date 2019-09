Stenta a decollare l'avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. Dopo la sconfitta contro il Torino l'allenatore rossonero ha detto che il suo futuro è legato ai risultati, e intanto la dirigenza valuta eventuali alternative per la panchina se le cose non dovessero cambiare.



L'IDEA MAX - Tra le possibili idee in casa rossonera per l'eventuale post-Giampaolo, c'è anche un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, che ha un ottimo rapporto con Boban ma dovrebbe accettare un progetto legato alla valorizzazione dei giovani con costi contenuti per via del FFP.