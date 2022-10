In un'intervista rilasciata ai microfoni di ESPN, l'ad del Milan Ivan Gazidis ha raccontato alcuni aneddoti legati anche a quando Leonadro Bonucci giocava con i rossoneri.'C'erano molti contratti pesanti, quasi troppi da nominare, giocatori che costavano parecchio come Bonucci per esempio. Avevano rinnovato Gianluigi Donnarumma, un ottimo portiere, ma con un contratto enorme per trattenerlo. Alcuni contratti erano troppo alti rispetto alle prestazioni in campo di questi giocatori. Probabilmente c'erano 10 diversi esempi di giocatori che rientravano in quella categoria'.