Intervistato dal magazine Forbes, l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato anche del lungo dominio della Juve in Serie A. Ecco il suo commento: "Veniamo da una decade in cui il calcio italiano è stato dominato dalla Juventus grazie anche al suo impianto di proprietà, è qualcosa che non favorisce la crescita globale del campionato. Il calcio è una componente fondamentale dell'industria italiana, e uno degli aspetti più tristi è che la Serie A è andata incontro ad un lento ed inesorabile declino rispetto alle altre principali leghe europee".