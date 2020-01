Gennaro Gattuso ha parlato alla vigilia della partita di campionato con la Fiorentina, sottolineando come la Juventus non sia uno dei suoi pensieri al momento. Ecco le sue parole: "Non dobbiamo pensare alla Juventus adesso, dobbiamo essere concentrati per la prossima partita". L'allenatore del Napoli ha poi continuato la conferenza stampa, gli azzurri sperano di continuare la striscia positiva dopo la vittoria in Coppa Italia di questa settimana con la doppietta di Insigne su calcio di rigore.