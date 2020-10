Maurizio Ganz, allenatore del Milan Women, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con la Juventus.



GRANDE PARTITA - "Ho detto alle ragazze che hanno fatto una grande partita, magari all'inizio c'era un po' di emozione. La Juve meglio nella prima parte, poi siamo usciti, la strada è giusta: abbiamo cambiato 10 giocatrici, 8 straniere. C'è bisogno di tempo, ho fatto solo le congratulazioni. La Juve si è dimostrata la squadra che è, non per nulla ha vinto campionati e Coppa Italia. Qualche cross sbagliato, cose da migliorare. Ma abbiamo fatto vedere che ci siamo".



MANCANZE - "Mancato qualcosa? Andremo a rivedere in settimana gli errori, tanti errori semplici, sui cross imprecisi. Ci lavoreremo alla grande, siamo già con la testa a Empoli. Sabato in campo, c'è poco tempo per pensare a stasera. Ho detto alle ragazze che abbiamo perso una battaglia, la guerra non si molla. Sono orgoglioso di loro".



LONGO - "Ha grandissime qualità, le è uscita la spalla alla prima di campionato. Stasera in campo con qualità tecniche e fisiche, San Siro ha fatto un po' l'effetto contrario. Sono esperienze importanti per loro, se avremo occasione di rigiocare a San Siro o in altri stadi sarà diverso".



DIFESA - "Difesa a 3? Ci ho pensato, dovevamo farlo, non ho avuto tempo di lavorarci nella maniera giusta perché Vitale si era fatta male, e Spinelli l'ho buttata dentro nel secondo tempo. Ho dato concretezza nel 4312 con cui stiamo lavorando da tempo, ma il 352 mi piace molto per gli esterni e le mezze che hanno polmoni".



SAN SIRO - "Ho detto di disputare una partita senza rimpianti, di andare dentro con testa e cuore unici. Sono curioso: c'è stata tanta fretta ma per volontà di attaccare questa Juve. Sono due mesi e mezzo che lavoriamo, c'è bisogno di tempo, giocare col trequartista non è facile. Sono felice delle giocatrici".