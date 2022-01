Il tecnico del Milan femminile Maurizio Ganz è intervenuto ai microfoni di LA7 dopo la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus Women, che ha visto prevalere le bianconere per 2 a 1. Ecco le sue parole: "Sono orgoglioso perchè abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo giocato alla pari della Juve, abbiamo avuto occasioni importanti dopo il pareggio. La partita è stata condizionata dall'espulsione, la seconda ammonizione non è giusta e c'era un rigore sul finale. La Juve è la solita, gioca bene e complimenti a loro. Ma l'elogio va a noi oggi. Miglioreremo. Con questo spirito arriveremo in alto. Siamo sulla strada giusta, la qualità si sta alzando. La Juve sta facendo cose strepitose in Champions, lì tifiamo per loro, ho fatto i complimenti a Montemurro".