La Juventus Women sconfigge 2-0 il Milan. L'allenatore delle rossonere,, ha commentato la partita ai nostri microfoni: "Abbiamo dominato la partita, se non siamo capaci di fare gol è giusto perdere. Loro hanno fatto solo un tiro in porta, niente purtroppo per la sconfitta. Questa è stata la miglior partita di quelle contro la Juve ma nel calcio contano gli episodi. Sono arrabbiatissimo e non so neanche cosa dire. Brava la Juve che ha approfittato delle occasioni, ma dobbiamo essere cattivi sotto porta se vogliamo vincere le partite." Di seguito, tutta l'intervista del post partita.