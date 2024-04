L'amministratore delegato del Milan Giorgioha parlato a Dazn. Le sue parole:"Vuole rimanere, ha un contratto lungo, rimane"."Abbiamo un allenatore, si chiama Stefano Pioli, vogliamo finire bene la stagione anche se non è andata come speravamo, volevamo vincere ma siamo comunque al secondo posto e vogliamo tenerlo stretto"."Tante voci in giro e noi vogliamo continuare a lavorare duro e focalizzarci sulla stagione, le voci danno fastidio, lo diciamo tutti. Vorremo giocare a calcio, vincere e restare al secondo posto"."Sono state fatte decine di nomi. Stiamo già programmando il futuro con il mercato, vogliamo rafforzare la squadra e vogliamo vincere".- "Zlatan è stato un campione in campo e sta facendo vedere di esserlo fuori, è intelligente e curioso ma soprattutto porta esperienza. Le sue idee e opinioni sono fondamentali nelle decisioni del futuro del club"."Non fatemi domande tecniche, vogliamo migliorare"."Ci hanno sempre sostenuto, sono i migliori al mondo e ne siamo grati. Sono patrimonio del club. Insoddisfatti perchè ambiziosi come il club, dobbiamo fare meglio"."Troppe su mercato e cambi di allenatore. Fanno parte del gioco ma noi siamo focalizzati sul lavoro vero".