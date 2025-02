Milan fuori dalla Champions, Ibrahimovic durissimo: 'Ci siamo ammazzati da soli'

Getty Images

Milan eliminato dalla Champions: le parole di Ibrahimovic

Fa malissimo al- e pure alle altre italiane, in chiave ranking - l'eliminazione dalla sancita questa sera dal pareggio casalingo per 1-1 nella gara di ritorno dei Playoff contro il Feyenoord (che ha fatto seguito alla sconfitta per 1-0 dell'andata)., senior advisor di RedBird e dirigente del club rossonero, non è stato affatto morbido nelle sue dichiarazioni post partita ai microfoni di Sky Sport: "Siamo delusi e arrabbiati. Penso che è mancata maturità: vinci 1-0 e continui a giocare. Sul secondo giallo a Theo l'arbitro è stato duro: per simulazione in una partita così, dai almeno un avvertimento. È cambiata la partita. Adesso l'importante è rimanere gruppo e pensare al campionato: soffriamo questa notte e da domani dovremo prepararci al prossimo obiettivo. Si poteva fare tanto di più. Dopo le partite si possono dire tante cose. Oggi con un po' di fortuna potevamo fare 2-0 nel primo tempo e abbiamo iniziato bene il secondo. Poi la partita è cambiata".

Destinata a far discutere anche l'espulsione di Theo Hernandez per doppio giallo, il secondo dei quali arrivato per una simulazione in area di rigore dopo un presunto contatto con un avversario: "Quando succedono queste situazioni non si può dire se è giusto o meno. Non penso che Theo faccia l'attore, gioca il suo gioco e prova a fare il meglio possibile. Queste cose succedono in campo, non è che le cerca. Siamo arrabbiati con noi stessi: noi abbiamo perso e l'avversario è stato più forte. Ci siamo ammazzati da soli. Non siamo arrabbiati con l'arbitro. È colpa nostra, non ci sono scuse o lamentele. Dobbiamo guardarci allo specchio e vedere cosa abbiamo sbagliato".