Ilè fuori dalla2023-24. La vittoria per 2 a 1 di questa sera contro il, unita al pareggio per 1 a 1 tra Borussia Dortmund e PSG, non è bastata ai rossoneri per conquistare l'accesso agli ottavi di finale, che saranno "compensati" con la partecipazione all'Europa League. E questa è una buona notizia anche per la, che con 47 punti rimane favorita nelUEFA per ilin programma nel 2025, competizione importante anche per il grande ritorno economico. A "insidiare" i bianconeri, ora, potrebbe essere solo il, che però deve puntare almeno ai quarti di finale per sperare in un posto nel torneo. Discorso analogo nel caso in cui venisse considerato il ranking FIFA, in cui la Juve ha 10 punti in più di entrambe le rivali italiane citate ( QUI TUTTI I DETTAGLI ).