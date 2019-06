Si complica il futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan. Il Paris Saint-Germain è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Alphonse Areola, oltre a un ricco conguaglio, per convincere i rossoneri a lasciarlo partire. Il portiere classe '99 non gradisce particolarmente la destinazione PSG, ma potrebbe cambiare idea in seguito all'esclusione dei rossoneri dalla prossima edizione di Europa League. Lo stesso vale per Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, accostato a più riprese alla Juventus, che oggi sembra ormai orientata verso l'acquisto di Matthijs de Ligt.