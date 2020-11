C'era ancora Daniele Bonera oggi sulla panchina del Milan a sostituire Stefano Pioli nel 2-0 dei rossoneri alla Fiorentina. Nel post partita, il vice allenatore ha mandato anche una frecciatina alla Juve: "Siamo orgogliosi di avere sei punti di vantaggio sui bianconeri, è il risultato del sacrificio e della voglia di fare sempre meglio. Ora però non dobbiamo perdere nessun tipo di energia per guardare alla classifica. Non firmo per il quarto posto, se lavoriamo ogni giorno possiamo rimanere in alto".